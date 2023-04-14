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Андрей Бочкарев: Свыше 600 московских строек полностью перевели в «цифру»

Никита Худяков
Город
Андрей Бочкарев: Свыше 600 московских строек полностью перевели в «цифру»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Документооборот на 611 стройках столицы полностью переведен в цифровой вид. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В электронный вид переведен документооборот на 611 стройках города, в том числе более чем на 230 стройках жилья, 70 образовательных и 33 медицинских объектов, а также около 80 площадках транспортной сети и ряде других, — сказал он.

По словам заммэра, в облаке документы легко формировать, редактировать, проверять и согласовывать. Он добавил, что применение сквозных технологий дает возможность сэкономить до восьми процентов затрат на реализацию проекта.

Руководитель ИЦК «Строительство» Минстроя РФ, генеральный директор «Аметист Групп» Марат Хафизов отметил, что в России активно внедряются решения под автоматизацию конкретных задач и решения по управлению строительными проектами.

12 апреля Бочкарев рассказал, что на территории делового центра «Москва-Сити» запланировали строительство еще одного жилого небоскреба. В здании высотой 340 метров будет 86 этажей.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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