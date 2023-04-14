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Белоруссия дала предварительное согласие о передаче Сапеги в РФ для отбывания наказания

Лейла Алиева
В мире
Белоруссия дала предварительное согласие о передаче Сапеги в РФ для отбывания наказания
Фото: Леонид Щеглов / БелТА/ТАСС

Белоруссия дала предварительное согласие на передачу осужденной россиянки Софии Сапеги в РФ для отбывания наказания. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил адвокат ее семьи Антон Гашинский.

— Отказов мы не получали. Предварительное согласие Белоруссии было получено, — сказал он в ответ на появившиеся сообщения в Сети о том, что Сапеге якобы отказали в переводе.

Теперь ожидается заседание суда по делу россиянки на родине, передает РИА Новости.

Недавно Сапега дала согласие на экстрадицию в РФ для возможного отбывания дальнейшего наказания.

В мае прошлого года суд в Белоруссии приговорил девушку к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни.

Также девушку внесли в Белоруссии в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. В качестве основания для включения россиянки в данный список было указано вступление в законную силу приговора суда РБ о признании ее виновной в разжигании расовой, национальной вражды или розни.

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