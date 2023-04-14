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Винная компания подала к Бузовой иск на миллион евро

Лейла Алиева
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Винная компания подала к Бузовой иск на миллион евро
Фото: YouTube/ШАСТУН

Алкогольная компания «Глобал Вайн Дистрибьюшен» подала иск к певице Ольге Бузовой из-за ее вина. Об этом стало известно в пятницу, 14 апреля.

В 2020 году компания договорилась с артисткой о производстве вина, названного в ее честь. После его выпуска Бузова отозвала согласие на использование своего изображения и имени. В свою очередь компания «ГВД» пожаловалась в Верховный суд на музыкальный лейбл, который представляет интересы знаменитости, однако суд отказал.

Дело в том, что после соглашения с певицей, компания «ГВД» быстро заключила контракт на производство вина, а после отказа Бузовой бутылки пришлось утилизировать. Помимо этого, с компании взыскали средства за невыполнение контракта.

Убытки составили 1,15 миллиона евро, при этом за утилизацию — полтора миллиона рублей. Теперь эти деньги требуют взыскать с Бузовой и с ее лейбла, передает Telegram-канал Baza.

В последние месяцы певцу Филиппу Киркорову часто приходится сталкиваться с судебными разбирательствами. Так, 15 марта Таганский районный суд Москвы отклонил иск православного активиста Михаила Феодориди к Киркорову.

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