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СК проводит проверку по факту обмана пациентов медицинского центра в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
СК проводит проверку по факту обмана пациентов медицинского центра в Москве
Фото: СК РФ

По факту обмана пациентов одного из частных медицинских центров в столице проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в пятницу, 14 апреля.

По предварительным данным, сотрудники центра обещали оказать бесплатные медицинские услуги, однако после осмотра уговаривали пациентов брать кредиты на лечение.

По данному факту председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку, а также отчитаться о ее ходе и результатах. Ответственная задача возложена на руководителя ГСУ СК России по городу Москве Андрея Стрижова.

Другой инцидент с платной медициной произошел 11 марта в Подмосковье. Водитель частной скорой помощи выгнал женщину с больным ребенком из машины за то, что те не дали ему достаточно денег. Злоумышленника задержали.

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