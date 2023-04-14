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Роскомнадзор активизировал борьбу с «серыми» SIM-картами

Никита Худяков
Общество
Роскомнадзор активизировал борьбу с «серыми» SIM-картами
Фото: shutterstock

Роскомнадзор активизировал борьбу с «серыми» SIM-картами, поэтому крупные российские операторы начали массово рассылать уведомления и СМС абонентам с просьбой подтвердить свои персональные данные. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В ведомстве отметили, что при обнаружении несоответствий в сведениях об абоненте, оператору необходимо будет внести уточнения или прекратить оказание услуг. Отмечается, что с 2018 года было изъято свыше 423 тысяч «серых» SIM-карт, 152 тысячи из которых — в 2022 году.

По данным операторов, на рынке в данный момент около 20 миллионов абонентов с неподтвержденными данными, а отключение такого количества абонентов может привести к потере до семи миллиардов рублей, говорится в материале.

Российские власти готовят ответные меры на случай блокировок Западом загрузки в смартфоны виртуальных SIM-карт eSIM. Отмечается, что Минцифры совместно с ФСБ и НИИ радио готовят внедрение отечественной платформы eSIM.

Российские банки активно тестируют платежные стикеры для оплаты посредством смартфона. На рынке новый способ оплаты в «одно касание» появится уже в феврале. Он будет особенно актуален для владельцев iPhone. Что такое платежные стикеры, как они работают и насколько безопасны — в материале «Вечерней Москвы».

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