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Прокуратура проводит проверку по факту гибели шестилетнего мальчика в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту гибели шестилетнего мальчика в Подмосковье
Фото: Пресс-служба Госдумы
Московская область, Раменский городской округ, село Быково Карта всех событий

Прокуратура проводит проверку по факту гибели шестилетнего мальчика в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Короткова в пятницу, 14 апреля.

По ее словам, трагедия произошла около 10:40 13 апреля на территории семейного центра на территории ТЦ в Раменском городском округе. Ребенку стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшие на место врачи провели реанимационные действия, но не смогли его спасти. Мальчик скончался.

— По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут выяснены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законов о несовершеннолетних. Отдельно проверят грамотность действий ответственных лиц семейного центра. При необходимости будут применены меры прокурорского реагирования, — резюмировала Короткова.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в селе Быково Раменского городского округа. По факту гибели ребенка также проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой контролирует прокуратура.

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