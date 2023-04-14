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«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Москве

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Московском регионе с 21:00 пятницы, 14 апреля, до 21:00 воскресенья, 16 апреля, объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

— Ветер, период предупреждения — с 21:00 14 апреля до 21:00 16 апреля, — говорится в сообщении.

Уточняется, что местами порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.

В столице в пятницу, 14 апреля, началось «холодное вторжение», сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Метеоролог Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в выходные, 15 и 16 апреля, в столице также будет прохладная погода. По его словам, в мегаполис придет североарктический антициклон, вследствие чего произойдет резкое понижение температуры по сравнению с началом недели.

В начале апреля в столице часто меняется атмосферное давление. Не все переносят такие перепады легко, они могут негативно отражаться на самочувствии. Врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие серьезные проблемы со здоровьем могут произойти на фоне подобных перепадов.

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