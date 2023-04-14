Суд арестовал подростка по делу о насилии в спецшколе в Екатеринбурге

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца подростка, обвиняемого в сексуальном насилии над воспитанниками одной из городских спецшкол. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает пресс-служба суда.

— Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в отношении 16-летнего учащегося спецшколы, обвиняемого по пункту Б части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемый пробудет под арестом до 11 июня 2023 года включительно, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в спецшколе №124 Екатеринбурга старшие воспитанники совместно с одним из преподавателей наказывают провинившихся учеников, в том числе путем сексуального и физического насилия. Министерство образования и молодежной политики региона заявило об отстранении от обязанностей директора учреждения. На данный момент информацию проверяют в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области.

Специальная школа №124 — это учреждение закрытого типа для детей с общественно-опасным поведением. Ученики попадают туда по постановлению суда. Детям обеспечивают педагогическую, медицинскую, социальную и психологическую реабилитацию, включая коррекцию поведения.

16 февраля Махача Мухайдинова, актера, сыгравшего второстепенные роли в отечественных сериалах «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня», обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении третьеклассницы.