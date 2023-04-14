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Капитальный ремонт Павелецкой набережной стартовал в ЮАО

Никита Худяков
Город
Капитальный ремонт Павелецкой набережной стартовал в ЮАО
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Москва, Павелецкая набережная Карта всех событий

Капитальный ремонт Павелецкой набережной стартовал в Южном административном округе. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Содержанию набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости — капитальный. В этом году обновим Павелецкую набережную. Работы будут проводиться в дневное время с привлечением минимального количества техники, завершим их в третьем квартале, — сказал он.

В ходе работ специалисты установят в проектное положение блоки парапета и частично заменят их, выполнят расшивку швов гранитной облицовки, отремонтируют карнизы набережной и поставят новые элементы чугунного ограждения вместо поврежденных. Отмечается, что на время ремонтных работ движение транспорта по Павелецкой набережной ограничиваться не будет, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

3 апреля Бирюков сообщил, что специалисты приступили к монтажу гранитной облицовки Краснопресненской набережной. В общей сложности предстоит ремонт более 500 квадратных метров и замена 172 «квадратов» гранитной облицовки. Параллельно с этими работами специалисты производят замену элементов чугунного ограждения.

Петр Бирюков Москва Капитальный ремонт Южный административный округ (ЮАО)
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