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Климатолог Семенов предупредил о похолодании в мае в Москве

Евгений Жуков

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Погода в Москве
Город
Климатолог Семенов предупредил о похолодании в мае в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жителям столицы следует ожидать двухнедельного похолодания в мае. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил замдиректора института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов.

— Весной и осенью погода переменчивая — идет смена циркуляции с зимней на летнюю, и, в общем-то, ничего необычного нет, — сказал эксперт.

В связи с такими погодными изменениями майское похолодание совершенно оправдано, передает слова Семенова агентство городских новостей «Москва».

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что с 14 апреля в Москве началось «холодное вторжение». По словам синоптика, температура воздуха в городе опустится ниже климатической нормы середины апреля и составит до плюс 7–9 градусов.

Метеоролог Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в выходные, 15 и 16 апреля, в столице будет прохладная погода. По его прогнозам, в мегаполис придет североарктический антициклон, вследствие чего произойдет резкое понижение температуры по сравнению с началом недели.

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