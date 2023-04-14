Москвичам пообещали потепление до 18 градусов на следующей неделе

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На следующей неделе в Москву вернется весенняя погода, температура воздуха достигнет 18 градусов тепла. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в ночь на эту субботу в столице ожидаются небольшие заморозки (от минус одного до минус трех градусов). В области столбики термометров опустятся до минус шести градусов. В воскресенье будет такая же ситуация, а вот с понедельника в столице снова будет тепло.

— В понедельник прогнозируется плюс 13–15, а во вторник, среду и четверг — от плюс 13 до 18, — сказал метеоролог.

Такой фон будет выше нормы на 1–2 градуса, ночные температуры тоже будут постепенно повышаться, цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что с 14 апреля в Москве началось «холодное вторжение». По словам синоптика, температура воздуха в городе опустится ниже климатической нормы середины апреля и составит до плюс 7–9 градусов.

Метеоролог Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в выходные, 15 и 16 апреля, в столице будет прохладная погода. По его прогнозам, в мегаполис придет североарктический антициклон, вследствие чего произойдет резкое понижение температуры по сравнению с началом недели.