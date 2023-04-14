В Парке Горького пройдет праздник в честь юбилея парковых забегов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

В Парке Горького 15 апреля состоится спортивный праздник, организованный в честь 10-летнего юбилея парковых забегов. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента культуры.

Участниками праздника могут стать все желающие. К пробежке присоединятся участники клуба «Уже бегу!» и спортсмены на инвалидных колясках.

Начало праздничного мероприятия запланировано на 08:00. Сначала организаторы, волонтеры и участники пробежки соберутся на разминку и брифинг.

В 09:00 начнется сам забег, на преодоление дистанции участникам отводится полтора часа. Официальное закрытие праздника запланировано на 11:00.

Первая парковая пробежка состоялась в апреле 2013 года, ее участниками стали 18 человек. С тех пор появилась традиция пробегать по пять километров утром в субботу, передает официальный сайт мэра Москвы.

6 апреля в столице стартовал сезон групповых пробежек для взрослых и детей. Стандартная протяженность маршрута для начинающих — не больше пяти километров, а более опытные спортсмены могут присоединиться к забегу на 20–30 километров по пересеченной местности со сложным рельефом и большим перепадом высот.

В 2023 году Московский марафон отметит свой юбилей — 10 лет. «Вечерняя Москва» узнала у директора Московского марафона Дмитрия Тарасова о планах на этот и следующие годы.