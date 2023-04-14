Московские предприниматели рассказали, как помогают уехавшим на СВО сотрудникам

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Компания «Спортмастер» активным образом оказывает поддержку своим сотрудникам, которые отправились в зону специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал директор по связям с государственными, общественными и спортивными организациями «Спортмастера» Сергей Агибалов.

— Для нас люди — это очень важный актив. Мы стараемся делать так, чтобы они всегда думали о компании, помогали, заботились о выполнении тех задач, которые перед ними стоят. Соответственно, мы так же относимся к людям, — заявил Агибалов.

По его словам, у компании есть много различных мер социальной поддержки. Агибалов отметил, что решившим отправиться на службу по контракту людям готовят все необходимые материалы с собой: экипировку, одежду и прочие необходимые вещи. Он также добавил, что компания поддерживает контакт с семьями этих людей.

Аналогичную позицию озвучил президент и основатель Zenden Group Андрей Павлов. Подписавшим контракт сотрудникам обеспечивается поддержка в виде экипировки и финансовой помощи. Павлов добавил, что за сотрудниками сохраняются рабочие места.

Также о выплатах работникам, находящимся в зоне спецоперации, рассказал гендиректор сети кафе быстрого питания «Крошка-картошка» Сергей Зайцев. По его словам, от компании сотрудникам, решившим поехать на СВО, будет предоставлена дополнительная выплата в размере 50 тысяч рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

В начале апреля в столице начал работать единый пункт отбора на военную службу по контракту. Подробнее о выплатах, льготах, требованиях военкомата, а также о другой полезной информации для будущих контрактников — в материале «Вечерней Москвы».

Помимо этого, виртуальный помощник @MskContract_bot в Telegram ответит на вопросы, касающиеся контрактной службы, выплат, льгот и мер соцподдержки военнослужащих и их семей. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117, также всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.