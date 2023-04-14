Bloomberg: Ряд союзников Украины не ожидает «решающего прорыва» ВСУ в 2023-м

Фото: kyivcity.gov.ua

Некоторые европейские союзники Украины не ожидают в этом году «решающего прорыва» ВСУ, который позволил бы изменить ход боевых действий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного чиновника из ЕС.

По информации собеседника агентства, скепсис в этом вопросе у европейских союзников Украины зародился по той причине, что Вооруженные силы России уже успели подготовиться к предстоящему контрнаступлению ВСУ.

Гораздо более реалистичным в ЕС рассматривают вариант продвижения украинских войск примерно на 30 километров вперед, что должно позволить артиллерии ВСУ наносить удары по российским линиям снабжения, а также «создаст условия для более глубокого наступления» в 2024-м.

Кроме того, в Европе стали скептически относиться к планам военно-политического руководства Украины по захвату Мелитополя для разделения позиций российских войск, передает Bloomberg.

В Вашингтоне не верят в успех ожидаемого контрнаступления Украины, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы разведки США. По оценкам американских разведчиков, украинская армия недостаточно укомплектована.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.