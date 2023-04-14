Ярмарки выходного дня начали работу в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Ярмарки выходного дня приступили к сезонной работе в Москве. Об этом стало известно в пятницу, 14 апреля.

Отмечается, что продукты в фирменных шатрах уже можно приобрести на Тишинской площади, в 11-м микрорайоне Зеленограда, а также на Старом Петровско-Разумовском и Зеленом проспектах. Всего в столице будут работать 67 ярмарок.

Фирменные торговые палатки появятся в каждом административном округе столицы. Больше всего, а именно 11 точек, появится в Восточном административном округе, передает ТАСС.

Первая ярмарочная сессия в этом году пройдет с 14 апреля по 2 июля. В новом сезоне среди участников распределят 1366 торговых мест по 67 адресам площадок во всех округах Москвы.

Ярмарки работают с апреля по декабрь. В течение трех дней в неделю — в пятницу, субботу и воскресенье — там можно приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары.

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал «Вечерней Москве», что ждет жителей столицы в этом ярмарочном сезоне.