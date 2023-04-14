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Путин подписал закон об уголовном наказании за уничтожение краснокнижных растений и грибов

Евгений Жуков
Политика
Путин подписал закон об уголовном наказании за уничтожение краснокнижных растений и грибов
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за умышленное уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ.

Ранее уголовная ответственность устанавливалась только за незаконные уничтожение, добычу и оборот занесенных в Красную книгу РФ особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. При этом уголовно-правовая защита краснокнижных растений и грибов законодательством не была предусмотрена.

Принятый закон устраняет этот пробел и дополняет УК РФ новой статьей, предусматривающей, что за уничтожение, повреждение, незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов, а также их частей и производных предусматривается лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до миллиона рублей.

В случае, когда подобное преступление было совершено с использованием служебного положения, с публичной демонстрацией в средствах массовой информации или интернете, то наказание составит до шести лет лишения свободы со штрафом до двух миллионов рублей, говорится в документе.

Какие грибы, растущие в столичном регионе, входят в категорию особо редких — в материале «Вечерней Москвы».

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