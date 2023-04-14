Участки улиц Двинцев и Складочной перекроют с 18 апреля

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, улица Двинцев Карта всех событий

С 18 апреля по 4 декабря движение перекроют на участках улицах Складочной и Двинцев. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Telegram/Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Ограничения затронут участок от Полковой улицы до дома 1, строение 17, по Складочной улице. Это связано с проведением строительных работ, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 00:01 до 23:59 15 апреля будет закрыт проезд в районе делового центра «Москва-Сити». Отмечается, что ограничения введут на участке от дома № 19 до дома № 21, строение 1, по 1-му Красногвардейскому проезду. Это связано с проведением работ по обустройству инфраструктуры в районе международного делового центра «Москва-Сити».

Кроме того, 16 апреля будет ограничено движение на бульваре Дмитрия Донского. Ограничения будут действовать с 10:40 до 14:20.