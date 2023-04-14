«Я ль на свете всех милее»: диалог Макрона с ChatGPT рассмешил пользователей Twitter

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Диалог президента Франции Эммануэля Макрона с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT о будущем европейских передовых технологий привел пользователей социальной сети Twitter в замешательство.

Французский лидер разместил на своей странице скриншот беседы с чат-ботом. Глава государства попросил нейросеть описать одним словом Европу в сфере прорывных технологий. На это нейросеть ответила односложно: «Конкурентоспособна». В связи с таким прогнозом обрадованный президент призвал европейцев инвестировать в IT-сектор.

Пользователи Twitter не остались в стороне и начали всячески иронизировать по поводу диалога Макрона с ChatGPT. Так, один из комментаторов предположил, что нейросеть в том числе пишет речи французскому лидеру.

— Свет мой, зеркальце, скажи! Я ль на свете всех милее? А Макрон и повелся, — посмеялся другой читатель.

Еще один комментатор отметил, что использовать искусственный интеллект в качестве аргумента для подтверждения мощностей европейской отрасли технологий — не самый сильный ход.

Нейросеть ChatGPT написала проект мирного договора по Украине. В нем пять пунктов и одна «необходимость». Насколько жизнеспособен план искусственного интеллекта, в беседе с «Вечерней Москвой» оценил научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.