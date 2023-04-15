Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Почему нельзя впускать и выпускать кошку через окно 18 апреля

Евгений Жуков
Общество
Народный календарь. Почему нельзя впускать и выпускать кошку через окно 18 апреля
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

По народному календарю 18 апреля отмечается день Федула Ветреника, православная церковь вспоминает мучеников — диакона Агафопода и чтеца Феодула.

По народным приметам с этой даты начинают дуть теплые весенние ветры. О такой погоде говорят: «Пришел Федул — губы надул». Считалось, что с первым весенним ветром прилетают сверчки и расселяются по огородам. Также с этого дня можно заметить бабочек-крапивниц, божьих коровок.

Люди верили, что в этот день нельзя впускать и выпускать из дома кошку через окно, иначе вскоре в дом могут прийти недоброжелатели и даже воры. Хозяйки старались отогнать животных, которые стремятся попасть в жилище.

Многие приметы в этот день были связаны с окнами: из них нельзя выбрасывать мусор и окурки в этот день, иначе можно было обидеть ангела. Чтобы сохранить тепло и любовь в доме, окна необходимо помыть.

Приметы погоды:

Если в Федулов день собака на ветер сильно завыла, значит, с завтрашнего дня похолодает.

Погода безветренная — значит, вся последующая неделя будет солнечной и теплой.

Чибис вечером кричит — к ясной погоде.

Птицы гнезда с солнечной стороны вьют — к холодному лету.

Именины отмечают: Алексей, Марк, Николай, Платон.

Православие Народный календарь Традиции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте