Трамп предупредил о самой страшной опасности для США за всю историю

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Бывший президент США Дональд Трамп предупредил, что сейчас его страна находится в небывалой опасности. По его словам, во всем виновата администрация действующего американского лидера Джо Байдена, который не понимает всей тяжести угрозы ядерного оружия в мире.

— Об этом не следует говорить, слишком разрушительны последствия. А они говорят об этом постоянно. А у нас в руководстве тот, кто не понимает, о чем речь. Мы никогда не были в такой опасности, и это из-за нашего руководства, — сказал Трамп.

Текущую мировую обстановку Дональд Трамп назвал самым опасным моментом за всю историю существования Соединенных Штатов. Его выступление на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане цитирует РИА Новости.

Дональд Трамп регулярно предупреждает Вашингтон и всю планету об об огромной опасности начала Третьей мировой войны. Недавно он говорил, что Соединенные Штаты рискуют остаться без боеприпасов в возможной мировой войне. Политик также отметил, что для решения всех геополитических проблем, стоящих перед Вашингтоном, «необходимо избавиться» от нынешнего президента США Джо Байдена.