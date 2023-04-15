Бойцы «Вагнера»: Украинских пограничников используют в Артемовске как заградотряды

Фото: Минобороны РФ

Переброшенные в Артемовск пограничники с Западной Украины используются командованием ВСУ в качестве заградотрядов, чтобы украинские военные не могли пойти в отступление. Об этом рассказал боец ЧВК «Вагнер», который сейчас принимает участие в штурме города.

— Мирные же жители сказали, что пограничники сюда были доставлены как заградотряд. И они просто не пускают назад мобилизованных. Мобилизованные, когда сдаются – они сдаются, а назад отступать им не дают эти погранвойска, — рассказал боец РИА Новости.

Российские бойцы в Артемовске рассказали, что выдавливают из города подразделения армии Украины, буквально «зажимая их в клещи». Вагнеровцы считают, что скоро ВСУ в Артемовске окажутся в полном окружении российских сил. По словам бойцов, украинским солдатам если и бежать с места битвы, то именно сейчас. Потом такой возможности у противника уже не останется.

Затяжная битва за Артемовск дает преимущество российским подразделениям, заявил бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Он добавил, что киевским властям этот город почти неинтересен, только если в целях дестабилизации.