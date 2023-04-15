Главные новости к утру 15 апреля

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Рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды внезапно раздались звуки взрыва. Политик не пострадал, его оперативно эвакуировали с места происшествия. Задержан один человек, пока никаких данных о нем не приводится.

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе. Теперь возраст выхода на пенсию для граждан страны повысится до 64 лет.

Американский предприниматель Илон Маск продолжает развивать бизнес в разных сферах. Он открыл компанию в сфере искусственного интеллекта (ИИ) под названием X.AI, сообщает издание The Wall Street Journal.

Германия в субботу, 15 апреля, сделает исторический шаг и полностью откажется от атомных электростанций. Власти отключат три последние АЭС в стране: «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд».

Бывший президент США Дональд Трамп предупредил, что сейчас его страна находится в небывалой опасности. По его словам, во всем виновата администрация действующего американского лидера Джо Байдена, который не понимает всей тяжести угрозы ядерного оружия в мире.