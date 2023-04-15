Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Онколог Серяков рассказал о первых признаках рака легких

Никита Худяков
Общество
Онколог Серяков рассказал о первых признаках рака легких
Фото: Pixabay

Первым симптомом рака легких является кашель с мокротой, где есть примеси крови. Об этом рассказал руководитель онкологического центра «СМ-Клиника», врач — онколог-гематолог Александр Серяков на портале «mail.ru.здоровье».

К врачам стоит немедленно обращаться при резкой и беспричинной потере веса, слабости и анемии. Серяков подчеркнул, что выявить онкологию самостоятельно на ранних стадиях практически нереально.

Надежным вариантом является обращение в больницу, где проведут рентгенографию, томографию, биопсию и бронхоскопию, а также возьмут анализы. Онколог уточнил, что флюорография не позволяет выявить рак легких.

Среди возможных причин заболевания Серяков выделил плохую экологию и курение, говорится в материале.

Врач — онколог-хирург Иван Карасев назвал продукты, в которых есть все для борьбы с раком. По его словам, убихинон является общепризнанным «кодом молодости» нашей кожи.

Здоровье Врачи Онкология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте