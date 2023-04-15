Онколог Серяков рассказал о первых признаках рака легких

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Первым симптомом рака легких является кашель с мокротой, где есть примеси крови. Об этом рассказал руководитель онкологического центра «СМ-Клиника», врач — онколог-гематолог Александр Серяков на портале «mail.ru.здоровье».

К врачам стоит немедленно обращаться при резкой и беспричинной потере веса, слабости и анемии. Серяков подчеркнул, что выявить онкологию самостоятельно на ранних стадиях практически нереально.

Надежным вариантом является обращение в больницу, где проведут рентгенографию, томографию, биопсию и бронхоскопию, а также возьмут анализы. Онколог уточнил, что флюорография не позволяет выявить рак легких.

Среди возможных причин заболевания Серяков выделил плохую экологию и курение, говорится в материале.

Врач — онколог-хирург Иван Карасев назвал продукты, в которых есть все для борьбы с раком. По его словам, убихинон является общепризнанным «кодом молодости» нашей кожи.