Сергунина отметила популярность столичного онлайн-сервиса «Вместе с культурой»

Фото: КЦ Строгино

Востребованность сервиса по аренде городских пространств «Вместе с культурой» на портале mos.ru за последний год выросла в три раза. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Возможность провести свое мероприятие на столичных площадках появилась два года назад. С тех пор спрос увеличился в семь раз — с 1 тысячи до 7,1 тысячи бронирований в год, — сказала представитель мэрии.

Если за период с января по март 2022 года с его помощью организовали 1,2 тысячи мероприятий, то с начала текущего года — 3,7 тысячи. Это мастер-классы, лекции, репетиции и концерты.

Она также добавила, что данный сервис помогает артистам, писателям, популяризаторам науки и экспертам в различных областях расширять аудиторию. На сегодняшний день для аренды доступно больше тысячи разных локаций по всему городу, в том числе в Новой Москве и Зеленограде.

1/2 Фото: ОКЦ ЦАО 2/2 Фото: ЦГДБ имени А.П. Гайдара

Также Наталья Сергунина рассказала, что в период с 16 по 30 апреля культурные площадки Москвы проведут для жителей и гостей города более 200 мероприятий в рамках Дней исторического и культурного наследия.