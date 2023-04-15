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«Веерных» рассылок не будет»: в Минобороны высказалось об электронном реестре воинского учета

Никита Худяков
Общество
«Веерных» рассылок не будет»: в Минобороны высказалось об электронном реестре воинского учета
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

«Веерных» рассылок «электронных повесток» гражданам призывного возраста не будет. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков.

— «Веерных» рассылок «электронных повесток» гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами, — сказал он.

По словам Бирюкова, теперь вместо личного посещения военкоматов для изменения или уточнения данных воинского учета можно отправить необходимые документы в электронном виде. Отмечается, что вся информация будет поступать гражданам через личные кабинеты на портале «Госуслуг», передает РИА Новости.

11 апреля Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Подробнее о законе, а также ответы на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Также глава Минцифры РФ Максут Шадаев раскрыл подробности о работе электронного реестра военнообязанных. «ВМ» собрала об этом самую важную информацию.

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