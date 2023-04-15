Срочников весеннего призыва с 20 апреля начнут отправлять в места службы

Фото: Минобороны РФ

Срочников весеннего призыва начнут отправлять в места службы с 20 апреля. Об этом в субботу, 15 апреля, заявил начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей Бирюков.

— С 20 апреля начнутся первые отправки призывников в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации, — сказал он.

По словам Бирюкова, треть призывников будет направлена в воинские части и учебные соединения. В течение трех месяцев они будут осваивать современную технику, после чего получат военно-учетную специальность, передает РИА Новости.

Также Бирюков сообщил, что весенняя призывная кампания будет завершена 15 июля. Он добавил, что решения о призыве на военную службу уже приняты в отношении 21 тысячи граждан. Кроме того, 29 тысячам граждан предоставлены отсрочки по законным основаниям.

В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу. Призывная кампания продлится три с половиной месяца и затронет почти 150 тысяч молодых людей. «Вечерняя Москва» собрала ответы на самые важные вопросы о весеннем призыве в армию 2023 года.