Зеленский ввел санкции против 438 граждан России и 254 компаний

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 438 граждан и 254 компаний из России.

Отмечается, что всего главой государства было подписано два санкционных списка. В первый попал 351 человек, против которых введен перечень специальных ограничений. В частности, речь идет о запрете въезжать на Украину в течение 10 лет.

Также под ограничения попали 254 российские компании. Среди них значатся 1С и «Яндекс», а также структуры Газпрома, передает «Лента.ру».

В новый санкционный список Украины попал ряд российских спортсменов. В частности, среди них вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев, лыжница Вероника Степанова и несколько фигуристов.

ЕС планирует обсудить 11-й пакет санкций в отношении России сразу после католической Пасхи. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что на этот раз может в него войти.