На природных территориях столицы у животных началась сезонная линька

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Живущие на столичных природных территориях белки, зайцы и другие животные приступили к сезонной линьке. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщили в Мосприроде.

Отмечается, что животные меняют шерстяной покров два раза в год — весной и осенью. Накануне наступления холодов животные таким образом утепляются, а после окончания морозов избавляются от лишней защиты. Шерсть животных отличается как плотностью, так и цветом.

Например, шерсть зайца-беляка весной становится серой. В то же время у русака изменения цвета не так заметны. Покров у них отличается плотностью в зависимости от сезона. Оба вида зайцев можно заметить в парке «Битцевский лес».

Достаточно серьезно меняют окраску горностаи. Специалисты подчеркивают, что весной у зверя цвет шерсти разнообразен, однако к зиме он полностью белеет.

Понаблюдать за ними можно в природно-исторических парках «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес», ландшафтном заказнике «Теплый Стан», комплексном заказнике «Зеленоградский», передает официальный сайт мэра Москвы.