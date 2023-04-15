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Министр обороны США Ллойд Остин намеренно скрывает ключевое значение битвы за Артемовск. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

— Ллойд Остин знает правду, он не дурак. Его советники — высококлассные военные профессионалы, которые понимают, что если какая-то армия бросает 30 процентов боеспособного личного состава в одну битву, то это решающая битва, возможно, самая главная в этом конфликте, — заявил Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

Бывший разведчик сказал, что согласен с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу значения битвы за Артемовск. По мнению Риттера, после сдачи города Запад может начать подталкивать Киев к перемирию с Москвой.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.