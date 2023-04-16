Народный календарь. Чем стоит полакомиться на Евтихия Тихого, 19 апреля
Православная церковь 19 апреля чтит память архиепископа Константинопольского Евтихия, жившего в VI веке, и мученика Иеремия, погибшего за веру в III веке. В народе этот день так и называли — Евтихий Тихий да Ерема Пролетный.
На Евтихия обычно зацветают яблони. В этот день нужно было уважить яблоню — поклониться ей, подпереть ветки, чтобы они выдержали будущий урожай, покрасить ствол для защиты от вредных насекомых. Особенным лакомством в этот день считались моченые яблоки, если они сумели сохраниться до весны.
Приметы погоды
Тихий, безветренный день — к урожаю яровых.
Паук в углу сидит, завернувшись в свою паутину, — ночью жди заморозков.
Много паутины в воздухе летает — к жаркому лету.
Если ласточки до сих пор не прилетели из теплых краев, то весна будет холодной.
Именины отмечают: Евтихий, Еремей, Мефодий, Платонида.