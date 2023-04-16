Народный календарь. Чем стоит полакомиться на Евтихия Тихого, 19 апреля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Православная церковь 19 апреля чтит память архиепископа Константинопольского Евтихия, жившего в VI веке, и мученика Иеремия, погибшего за веру в III веке. В народе этот день так и называли — Евтихий Тихий да Ерема Пролетный.

На Евтихия обычно зацветают яблони. В этот день нужно было уважить яблоню — поклониться ей, подпереть ветки, чтобы они выдержали будущий урожай, покрасить ствол для защиты от вредных насекомых. Особенным лакомством в этот день считались моченые яблоки, если они сумели сохраниться до весны.

Приметы погоды

Тихий, безветренный день — к урожаю яровых.

Паук в углу сидит, завернувшись в свою паутину, — ночью жди заморозков.

Много паутины в воздухе летает — к жаркому лету.

Если ласточки до сих пор не прилетели из теплых краев, то весна будет холодной.

Именины отмечают: Евтихий, Еремей, Мефодий, Платонида.