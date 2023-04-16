«Слезы отчаяния лились»: Киркоров рассказал о чуде, которое случилось после его уборки в храме

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Москва, Таганская улица, 58с1 Карта всех событий

Певец Филипп Киркоров признался, что однажды ему пришлось мыть полы в храме. Он убежден, что именно благодаря этому спустя девять месяцев он стал отцом. Об этом артист рассказал в эфире программы «Ты не поверишь».

В 2010 году Киркоров пришел помолиться в Покровский ставропигиальный женский монастырь в Москве.

— У меня был такой раздрай в душе, слезы отчаяния лились. Я пошел в храм Матроны Московской на Таганке. Там подошла ко мне матушка: «Мы закрываемся уже, бери швабру и драй». Я обалдел: со мной так никто не обращался, — поделился воспоминанием Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь».

Несмотря на удивление, артист не испугался грязной работы. При помощи швабры он вымыл весь пол в храме. По словам Киркорова, через девять месяцев после этого случая родилась его дочь Алла-Виктория, и теперь певец верит в чудо.

Православный активист Михаил Феодориди подал в суд на Киркорова из-за его выступления с крестом. Артист объяснил номер поклонением Марии Магдалине. Таганский районный суд столицы отклонил иск.