Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пригожин по случаю Пасхи поручил передать Украине большую группу военнопленных

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пригожин по случаю Пасхи поручил передать Украине большую группу военнопленных
Фото: t.me/wagnernew

Группу военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернут на территорию страны. Соответствующее распоряжение в воскресенье, 16 апреля, отдал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

Один из бойцов ЧВК зачитал распоряжение о передаче десятков военнопленных Украине до наступления Пасхи.

— Всех подготовьте, накормите, напоите. Раненых проверьте, чтобы врачи осмотрели. Постараться надо, чтобы они до обеда уже убыли туда на территорию, — сказал Пригожин в видео, размещенном в Telegram-канале его пресс-службы.

В соответствии с распоряжением на Украину отправились десятки военнопленных ВСУ.

Во вторник, 11 апреля, стало известно о возвращении 106 российских военнослужащих из украинского плена. Они пройдут реабилитацию и после этого отправятся к своим родным и близким.

В начале февраля с подконтрольной киевскому режиму территории Украины удалось вернуть 63 российских военных. Уточняется, что среди освобожденных были лица «чувствительной категории», обмен которых произошел благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов.

Украина Спецоперации Пасха
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пасха вдохновляет нас на подвиг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте