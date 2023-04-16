Пригожин по случаю Пасхи поручил передать Украине большую группу военнопленных

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Группу военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернут на территорию страны. Соответствующее распоряжение в воскресенье, 16 апреля, отдал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

Один из бойцов ЧВК зачитал распоряжение о передаче десятков военнопленных Украине до наступления Пасхи.

— Всех подготовьте, накормите, напоите. Раненых проверьте, чтобы врачи осмотрели. Постараться надо, чтобы они до обеда уже убыли туда на территорию, — сказал Пригожин в видео, размещенном в Telegram-канале его пресс-службы.

В соответствии с распоряжением на Украину отправились десятки военнопленных ВСУ.

Во вторник, 11 апреля, стало известно о возвращении 106 российских военнослужащих из украинского плена. Они пройдут реабилитацию и после этого отправятся к своим родным и близким.

В начале февраля с подконтрольной киевскому режиму территории Украины удалось вернуть 63 российских военных. Уточняется, что среди освобожденных были лица «чувствительной категории», обмен которых произошел благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов.