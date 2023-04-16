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Приметы и советы

WP: В США сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
WP: В США сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ
Фото: Unsplash

Исходя из данных в секретных документах Пентагона, которые утекли в Сеть, американские чиновники сомневаются в успехе контрнаступления Украины. Такое мнение выразил обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Журналист подчеркнул, что успех ставят под сомнение из-за нехватки вооружения и недостаточной подготовки украинских солдат.

— Американские чиновники признают существование препятствий для реализации Украиной ее амбициозного плана, — пишет Игнатиус для Washington Post.

По мнению разведчиков Соединенных Штатов Америки, которое было зафиксировано в «потерянных» Пентагоном документах, конфликт на Украине движется в тупик. Аналитики заявили, что Вооруженные силы Украины имеют значительные недостатки в формировании сил, а обещанная операция по контрнаступлению может привести только к «незначительным территориальным приобретениям».

Несмотря на то, что документы Пентагона датируются февралем, американские чиновники и по сей день придерживаются приведенной оценки, подчеркнул Игнатиус.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».

Какие еще документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт — в материале «Вечерней Москвы».

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