WP: Большинство заявивших об уходе из РФ компаний продолжили работу в стране

Фото: Pixabay

Несмотря на заявления западных компаний об уходе из России после начала специальной военной операции на Украине, большинство из них продолжили работу в стране, и лишь небольшой процент организаций сдержал свое слово. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Эксперты считают, что западные компании зависят от российского рынка. Потери от ухода могут оказаться для них колоссальными.

Те компании, которые замедлились с этим процессом, до сих пор не могут найти покупателей на свой бизнес. Другие предприятия пытаются минимизировать стоимость ухода из России. При этом некоторые компании смогли захватить те доли рынка, которые освободились в связи с прекращением деятельности конкурентов.

Исследование Йельской школы менеджмента показало, что из почти 1600 иностранных компаний и организаций в России лишь 1022 сворачивают или приостанавливают свою деятельность, 234 готовятся к этому, а остальные тянут время или сокращают расходы, передает The Washington Post.

Согласно оценкам консультантов, покинувшие Россию зарубежные потребительские бренды могли потерять в общей сложности до двух миллиардов долларов.