«Она живет своей жизнью»: после отъезда в Израиль Пугачева перестала интересоваться племянником

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

После отъезда в Израиль певица Алла Пугачева перестала поддерживать своего племянника. Впрочем, мужчина не держит на нее обиды.

По словам Владислава, сына родного брата Примадонны Евгения, Пугачева пришла к нему на помощь в 2011 году. После смерти Евгения она оказала осиротевшему племяннику финансовую поддержку. Затем у Владислава начались проблемы с наркотиками. Тогда Пугачева оформила опекунство над ребенком племянника, а его самого отправила на лечение в Израиль.

Владислав смог побороть зависимость, и тогда знаменитая тетя подарила ему квартиру в одном из центральных районов Москвы. В дальнейшем они поддерживали общение. Но с отъездом Пугачевой в Израиль все изменилось.

— Я не созваниваюсь, да и мне не звонят. Попал однажды в беду, помогали мне папа, тетя Алла по-родственному. А дальше она живет своей жизнью, — приводит слова Владислава издание «Абзац».

Мужчина отметил, что не претендует на имущество Пугачевой. По его словам, ему всего хватает, и денег он не просит.

Накануне Алла Пугачева отметила 74-летие. Певица Кристина Орбакайте посвятила новую песню «Алла будет петь» своей маме.