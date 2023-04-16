«Причем мы здесь?»: британский писатель заявил о наличии интересов Лондона в украинском конфликте

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Власти Великобритании недемократичны, об этом свидетельствует вовлечение британских вооруженных сил в конфликт на Украине и наличие интересов Лондона в этом. Такое мнение выразил писатель и журналист Питер Хитченс.

Автор сделал вывод об этом, изучив ранее попавшие в Сеть секретные документы Пентагона. В них сообщалось, что осенью 2022 года над Черным морем был «почти сбит» самолет британских военно-воздушных сил, на борту которого находились около 30 спецназовцев.

— Причем мы здесь? Чем выгоден Британии конфликт между Россией и Украиной? Зачем там вообще должны быть какие-то британские солдаты? Если парламент не обсуждает это, то мы больше не демократия. А если любые критические голоса заглушаются клеветой и руганью, то мы больше не свободная страна, — пишет Хитченс в авторской колонке для газеты Daily Mail.

Журналист отметил, что, если бы Великобритания начала воевать с Россией как член Североатлантического альянса, это привело бы к расширению текущего конфликта на всю Европу.

По словам Хитченса, главным выгодополучателем в украинском конфликте являются Соединенные Штаты Америки, которые не хотят допустить усиления роли Москвы на мировой арене, но роль Лондона в этом остается для писателя неясной.

Какие еще документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт — в материале «Вечерней Москвы».