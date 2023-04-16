FT: Передовые части ВСУ будут уничтожены в самом начале контрнаступления

Фото: gur.gov.ua

Украинскую армию ждут многочисленные препятствия во время наступления на российские оборонительные рубежи. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает газета Financial Times со ссылкой на британских военных экспертов.

Как утверждает издание, украинские военные рискуют нарваться на хорошо укрепленные позиции, заминированные поля и противотанковые рвы. А без поддержки авиации все контрнаступление ВСУ может обернуться разгромным поражением.

По мнению одного из опрошенных изданием экспертов, российские ВКС просто раздавят передовые механизированные части ВСУ, не прикрытые авиацией, передает РИА Новости.

В Вашингтоне не верят в успех ожидаемого контрнаступления Украины, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы разведки США. По оценкам американских разведчиков, украинская армия недостаточно укомплектована.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.