Более 600 участников «Московского долголетия» выступят на площадках «Пасхального дара»

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий Московские сезоны

На 23 площадках традиционного благотворительного фестиваля «Пасхальный дар» выступят с творческими номерами и примут участие в тематических мастер-классах более 600 участников проекта «Московское долголетие». Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Во все дни работы фестиваля гости смогут познакомиться с творчеством старшего поколения горожан. Например, сводный хор «Московского долголетия» выступит 17, 18 и 19 апреля на четырех площадках.

1/2 Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» 2/2 Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Музыканты исполнят песни из своего постоянного репертуара, а также зрителей ждет сюрприз — флешмоб. Всего на площадках фестиваля выступит более 50 музыкальных и танцевальных коллективов и сольных исполнителей «Московского долголетия».

Кроме того, в программе фестиваля разнообразные мастер-классы по кулинарии, рукоделию и садоводству. Участники проекта «Московское долголетие» станут главными помощниками педагогов, а также поделятся собственными рецептами и пасхальными традициями.

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