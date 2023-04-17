Большая культурная программа прошла в выходные в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В прошедшие выходные в Музее Победы состоялись бесплатные концерты, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы, посвященные Международному дню культуры. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

В рамках Патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Журавли Победы» в Зале Полководцев перед гостями выступил образцовый вокальный коллектив «Мозаика», студия эстрадного вокала «Время музыки», танцевальные коллективы «Мой стиль», «Юность», «Интро», кукольный театр «В гостях у сказки» имени Андрея Денникова. В исполнении артистов прозвучали песни военных лет, композиции о Родине, коллективы также выступили с народными танцами.

Кроме того, в кинотеатре «Поклонка» показали две бесплатные киноленты: советскую комедию «Я шагаю по Москве» и советско-японский цветной художественный фильм «Москва, любовь моя».

Также в Музее Победы 15 апреля состоялся VII военно-патриотический фестиваль «Главное — Отчизне служить», посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.