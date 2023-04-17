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Сергей Собянин рассказал, как в столице готовят будущих приемных родителей

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин рассказал, как в столице готовят будущих приемных родителей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На сегодняшний день в столице работает 44 школы приемных родителей. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Взять приемного ребенка в семью решится не каждый, это очень серьезный и ответственный шаг. И задача города состоит в том, чтобы помочь совершить его максимально осознанно. Выбрать школу и записаться в нее можно на сайте проекта «Моя новая семья», — отметил глава города.

Специалисты учреждения помогают по медицинским, юридическим, психологическим и другим важным вопросам. Здесь будущим приемным родителям также расскажут о поддержке со стороны города.

В этом году в школах ввели единый стандарт обучения. Если раньше курс длился от 56 до 80 академических часов, то теперь его продолжительность составляет ровно 80 академических часов.

Большая часть программы посвящена изучению наиболее важных и сложных тем, например, формированию привязанности и работе с психологическими травмами у детей, которые столкнулись с жестоким обращением, написал Собянин в своем блоге.

В столице живет 195 тысяч многодетных семей, что почти в три раза больше, чем 10 лет назад. Для поддержки москвичей в трудной жизненной ситуации работают 19 семейных центров, в которых оказывают психологическую и юридическую консультации.

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