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Приметы и советы

Названы два главных бьюти-правила для женщин старше 45 лет

Полина Пашкина
Общество
Названы два главных бьюти-правила для женщин старше 45 лет
Фото: Pexels

Женщинам в возрасте от 45 лет и старше необходимо помнить о двух основных правилах ухода за кожей лица, соблюдение которых позволить продлить визуальную молодость, сохранить упругий и свежий вид кожи. Об этом рассказала эксперт по уходу за кожей Екатерина Пигалева-Иконникова.

В первую очередь следует обратить внимание на косметические средства, которые защищают кожу от воздействия солнечных лучей (SPF). Эксперт утверждает, что без их нанесения не рекомендуется выходить из дома.

— Никогда, даже зимой, даже если пасмурно. И наносим SPF на все части тела, которые не прикрыты одеждой, — приводит слова Пигалевой-Иконниковой портал «А теперь внимание!».

Эксперт отметила, что это необходимо, чтобы свежим оставалось не только лицо, но и шея. Также важно помнить о защите рук.

Еще одним правилом является грамотный подбор средства для ухода. В возрасте от 45 лет и старше женщинам не рекомендуется наносить крема и другие продукты для жирной кожи на все лицо. Пигалева-Иконникова объяснила, что вероятность такого типа кожи в таком возрасте уже маловероятна. Скорее всего, она становится жирной локально (на лбу или носу) от неправильно подобранного или нерегулярного ухода.

Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова рассказала, какие ошибки многие совершают при утренних процедурах по уходу за кожей.

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