Названы два главных бьюти-правила для женщин старше 45 лет

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Женщинам в возрасте от 45 лет и старше необходимо помнить о двух основных правилах ухода за кожей лица, соблюдение которых позволить продлить визуальную молодость, сохранить упругий и свежий вид кожи. Об этом рассказала эксперт по уходу за кожей Екатерина Пигалева-Иконникова.

В первую очередь следует обратить внимание на косметические средства, которые защищают кожу от воздействия солнечных лучей (SPF). Эксперт утверждает, что без их нанесения не рекомендуется выходить из дома.

— Никогда, даже зимой, даже если пасмурно. И наносим SPF на все части тела, которые не прикрыты одеждой, — приводит слова Пигалевой-Иконниковой портал «А теперь внимание!».

Эксперт отметила, что это необходимо, чтобы свежим оставалось не только лицо, но и шея. Также важно помнить о защите рук.

Еще одним правилом является грамотный подбор средства для ухода. В возрасте от 45 лет и старше женщинам не рекомендуется наносить крема и другие продукты для жирной кожи на все лицо. Пигалева-Иконникова объяснила, что вероятность такого типа кожи в таком возрасте уже маловероятна. Скорее всего, она становится жирной локально (на лбу или носу) от неправильно подобранного или нерегулярного ухода.

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