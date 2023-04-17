Заключительный показ мюзикла «Призрак оперы» состоялся на Бродвее спустя 35 лет после премьеры

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В американском театре «Маджестик» прошел заключительный показ мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы». Одну из самых долгоживущих постановок на Бродвее вывели из репертуара спустя 35 лет после премьеры. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает агентство Associated Press.

Заключительный показ, который стал 13981-м в истории «Призрака оперы» в театре «Маджестик», сопроводили шампанским, тостами и золотыми конфетти. Представление завершилось громкими овациями зрителей.

Гостями финального показа стали автор постановки Эндрю Ллойд Уэббер и первая исполнительница роли Кристины — певица Сара Брайтман. Также в зрительном зале присутствовали многие актеры, которые ранее были задействованы в спектакле и фильме по нему.

В финале действующий актерский состав и прошлые участники мюзикла на бис исполнили композицию «Музыка ночи».

Причиной вывода «Призрака оперы» из репертуара стала снизившаяся выручка от продажи билетов, которая перестала покрывать расходы на показы постановки. Однако продюсер мюзикла Камерон Макинтош не исключил, что он может вернуться в будущем, передает Associated Press.

В беседе с «Вечерней Москвой» оперный режиссер, народный артист России Юрий Александров рассказал, в каком театре «призраку оперы» отведено отдельное место в ложе.