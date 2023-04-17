Число пассажиров «Маршрутов к долголетию» выросло на 30 процентов после запуска двух новых автобусов

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Число пассажиров автобусов «Маршрут к долголетию» увеличилось на 30 процентов после запуска двух новых маршрутов. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— После запуска еще двух бесплатных автобусов количество пассажиров увеличилось на 30 процентов. Среди пассажиров не только опытные участники проекта, но и новички — те, кто совсем недавно присоединился к мероприятиям центров московского долголетия, — рассказала она.

По словам Раковой, автобусами воспользовались уже свыше 50 тысяч граждан. В ближайшее время в городе увеличат количество таких маршрутов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Два новых автобуса проекта «Маршрут к долголетию» начали курсировать 22 марта. Таким образом число автобусов проекта достигло пяти. Впервые такой автобус запустили в июле прошлого года, он связал центры в ЦАО и ТиНАО. Теперь они курсируют по всему городу и перевезли уже 30 участников проекта.

С конца 2022 года количество ежедневных посещений центров московского долголетия выросло на 40 процентов. Здесь жители старшего поколения могут найти занятия по душе. Например, танцы, кулинария, рукоделие, языки, живопись, спорт, актерское мастерство, психология, литература и многое другое.