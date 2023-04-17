Более 2,8 тысячи квадратных метров территории освободили от самостроя в Лефортове

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Андроновское шоссе, вл24А Карта всех событий

Комплекс незаконных складских строений и административных зданий совокупной площадью свыше 2,4 тысячи квадратных метров демонтировали в ЮВАО. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

— Все объекты были возведены с нарушением строительных норм и правил, без разрешительной документации. Они не поставлены на кадастровый и технический учеты, имущественные права на них не зарегистрированы, — сказал начальник ведомства.

Специалисты Госинспекции по недвижимости в ходе обследования территории обнаружили группу самовольных строений по адресу Андроновское шоссе, владение 24а.

Незаконные постройки были снесены силами ведомства. В настоящее время работы завершены, строительный мусор вывезен.

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