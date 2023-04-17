Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Житель Башкирии зарубил соседского хаски из-за съеденных кур

Лейла Алиева
Происшествия
Житель Башкирии зарубил соседского хаски из-за съеденных кур
Фото: Pixabay

В селе Чуваш-Кубово в Башкирии мужчина зарубил лопатой хаски соседей за то, что собака загрызла его кур. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Известно, что хаски ранее уже убегал из дома и нападал на соседских домашних птиц.

— В полицию поступили два встречных заявления — и от хозяйки собаки, и от хозяина кур. Правоохранители проводят проверку, — передает сообщение ведомства РИА Новости.

Другой инцидент жестокого обращения с животными произошел в Волгоградской области. Двое подростков убили собаку, сняли процесс на видео и выложили запись в Сеть.

Республика Башкортостан (Башкирия) МВД Собаки Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пасха вдохновляет нас на подвиг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте