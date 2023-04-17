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Житель Башкирии зарубил соседского хаски из-за съеденных кур
В селе Чуваш-Кубово в Башкирии мужчина зарубил лопатой хаски соседей за то, что собака загрызла его кур. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Известно, что хаски ранее уже убегал из дома и нападал на соседских домашних птиц.
— В полицию поступили два встречных заявления — и от хозяйки собаки, и от хозяина кур. Правоохранители проводят проверку, — передает сообщение ведомства РИА Новости.
Другой инцидент жестокого обращения с животными произошел в Волгоградской области. Двое подростков убили собаку, сняли процесс на видео и выложили запись в Сеть.
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