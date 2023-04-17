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Украинские войска планируют направить 80 тысяч солдат на удержание Артемовска. Об этом сообщили в понедельник, 17 апреля, в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

— ВСУ проводят мероприятия по формированию ударных групп для применения фланговых ударов в закреплении Северск, Попасная сосредоточения ударной группировки в районе населенного пункта Звановка, Раздоловка, Веселая, — говорится в сообщении.

Также украинская армия готовится ко второму фланговому удару в Константиновке и Дебальцеве. Помимо этого стало известно, что ВСУ наращивают артиллерийские группировки, включая как советские образцы, так и западные.

Недавно боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что украинские военные расстреляли двух мирных жителей в Артемовске. Он уточнил, что солдаты ВСУ застрелили мирных жителей во время «зачистки» одного из домов.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.