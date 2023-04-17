«Находятся в ужасном положении»: бывший советник Пентагона оценил ситуацию в ВСУ

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Вооруженные силы Украины проигрывают в конфликте с Россией, и в Киеве это осознают. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

По словам эксперта, в конфликте на Украине побеждают российские войска, и обе стороны это знают.

— Сейчас ВСУ находятся в ужасном положении. Мы подталкиваем их начать это «массивное весеннее наступление», но, честно говоря, у них нет ресурсов, чтобы сейчас как-то переломить ситуацию, — рассказал Макгрегор в интервью журналистке Каре Маккини на YouTube-канале.

В заключение бывший советник Пентагона посоветовал украинским военным отступить сейчас. В противном случае, убежден Макгрегор, станет слишком поздно, и они уже не смогут справиться с действиями сил России.

Бывший полковник ранее предупредил президента Украины Владимира Зеленского о смертельной опасности, которая ждет его со стороны войск. Он сослался на видеоролики с, предположительно, украинскими солдатами, которые рассказывают, что могут сделать с главой Украины.