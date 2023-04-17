Андрей Бочкарев: Москва оптимизировала почти 36 миллиардов рублей на экспертизе градостроительных проектов

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За первый квартал 2023 года в столице в рамках экспертизы градостроительных проектов снижение сметной стоимости составило 10,2 процента от изначально заявленной. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Уточняется, что общее снижение стоимости строительства объектов достигло почти 36 миллиардов рублей.

— Оптимизация предложенных смет достигается за счет импортозамещения. Также данные сравниваются с актуальными базами показателей по динамике изменения цен на различные строительные материалы, работы и другое, — объяснил Андрей Бочкарев.

Председатель Москомстройэкспертизы Анна Яковлева отметила, что оптимизация предложенных смет в случае с бюджетными средствами позволяет перераспределить их на другие градостроительные проекты. Они, в свою очередь, направлены на улучшение условий жизни горожан и развитие столицы, в том числе на строительство жилых домов по программе реновации, социальных объектов и многое другое.

На юго-востоке столицы на данный момент проектируют и строят 53 жилых дома по программе реновации, сообщил Андрей Бочкарев.