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Запад пытается втянуть Россию в вооруженный конфликт с Грузией, так как Украина проигрывает. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.

— Они хотят, чтобы грузины открыли второй фронт. Украина проигрывает конфликт, и поэтому в отчаянии им необходимо, чтобы грузины пожертвовали своей страной ради помощи украинцам, — отметил он.

По мнению экс-разведчика, Запад пытается втянуть Россию в новый конфликт, чтобы отвлечь от спецоперации на Украине, однако это ничего не изменит.

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что Соединенные Штаты Америки пытаются воссоздать «Украину в миниатюре» в Грузии, где устраивают провокации. В дальнейшем такие ситуации могут возникнуть и в других странах.

Он отметил, что США пытаются постоянно проводить провокации, чтобы усилить точку кипения. Их целью является возобновление конфликта у границ с Россией.