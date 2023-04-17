ФСБ пресекла деятельность одного из главарей ИГ, планировавшего теракты в Москве и Новосибирске

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Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность одного из главарей «Исламского государства»* (ИГ). По предварительным данным, задержанный планировал теракты в Москве и в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области в понедельник, 17 апреля.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность гражданина Республики Таджикистан. Установлено, что он создал террористическую ячейку, деятельность которой должна была распространяться на территории Московского региона и Новосибирска.

Целью организации было проведение диверсий и террористических актов при использовании самодельных взрывных устройств. Главарь ячейки планировал взорвать их в местах массового скопления людей, включая объекты Российских железных дорог, передает сообщение пресс-службы УФСБ по Москве и Московской области ТАСС.

2 марта сотрудники ФСБ предотвратили поджог военкомата в закрытом городе Новоуральске Свердловской области. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.