Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ФСБ пресекла деятельность одного из главарей ИГ, планировавшего теракты в Москве и Новосибирске

Полина Пашкина
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность одного из главарей ИГ, планировавшего теракты в Москве и Новосибирске
Фото: teplystan.mos.ru

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность одного из главарей «Исламского государства»* (ИГ). По предварительным данным, задержанный планировал теракты в Москве и в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области в понедельник, 17 апреля.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность гражданина Республики Таджикистан. Установлено, что он создал террористическую ячейку, деятельность которой должна была распространяться на территории Московского региона и Новосибирска.

Целью организации было проведение диверсий и террористических актов при использовании самодельных взрывных устройств. Главарь ячейки планировал взорвать их в местах массового скопления людей, включая объекты Российских железных дорог, передает сообщение пресс-службы УФСБ по Москве и Московской области ТАСС.

2 марта сотрудники ФСБ предотвратили поджог военкомата в закрытом городе Новоуральске Свердловской области. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.

ФСБ Новосибирск Москва Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пасха вдохновляет нас на подвиг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте